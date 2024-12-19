Taichung'da Fabrikada Yangın: Çalışanlar Mahsur

Güncel

TAİPEİ, 19 Aralık (Xinhua) -- Taiwan'ın Taichung kentinde henüz tamamlanmamış yeni bir fabrikada perşembe günü büyük bir yangın çıktı.

Taiwan yerel medyasında yer alan haberlere göre binadan düşen ve yaşam belirtisi göstermeyen bir fabrika çalışanı hastaneye kaldırılırken, 20'den fazla kişi fabrikada mahsur kalmış durumda.

Taichung belediyesi itfaiye teşkilatı kurtarma çalışmalarına devam ediyor.