Taiwan Boğazı\'nın İki Yakası Arasındaki İlişkilerin Barışçıl ve Entegre Gelişimi İçin Çağrı

BEİJİNG, 3 Ocak (Xinhua) -- Taiwan Boğazı'nın İki Yakası Arasındaki İlişkiler Derneği Başkanı Zhang Zhijun, boğazın iki yakası arasındaki ilişkilerin barışçıl ve entegre gelişimi için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Zhang, "Taiwan Boğazı'nın İki Yakası Arasındaki İlişkiler" dergisinin 2024 yılındaki ilk sayısında yayımlanan yeni yıl mesajında söz konusu açıklamayı yaptı.

Başkan, uluslararası görünüm ne yönde değişirse değişsin, anakaranın Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin barışçıl ve entegre gelişimini ilerletme kararlılığından vazgeçmeyeceğini belirtti.

Zhang, anakaranın, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki etkileşim ve işbirliğini artırmanın yanı sıra soydaşların çıkar ve refahını iyileştirmeye yönelik asli arzusunu koruyacağı gibi, tek Çin ilkesine bağlı kalma ve "Taiwan'ın bağımsızlığına" ve dış müdahalelere karşı çıkma yönündeki temel çizgisinden de ayrılmayacağını yineledi.

Taiwan bölgesinde yaklaşan seçimlerin barış ile savaş ve refah ile ekonomik durgunluk arasında çok kritik bir seçim olacağına işaret eden Zhang, Taiwanlı soydaşlardan tarihin doğru tarafında durmalarını ve boğazın iki yakası arasındaki ilişkilerin barışçıl gelişimi için çalışmalarını istedi.

Zhang, derneğin bu yıl Taiwan'daki soydaşlarla birlikte çalışarak boğazın iki yakası arasındaki ilişkilerin barışçıl ve entegre gelişimine ve ulusal yeniden birleşme davasına katkı sunacağını ifade etti.