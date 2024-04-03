Taiwan\'da 7.3 Büyüklüğünde Deprem: 4 Ölü, 97 Yaralı

Tokat'ta Yeni Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Açılıyor

Tokat Üniversitesi bünyesinde Sulusaray ilçesinde inşa edilen Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, yakın bir zamanda hizmete girecek. 13 bin 860 metrekarelik alanda kurulan merkez, bölgeye modern sağlık hizmeti sunacak ve 100 yatak kapasitesine sahip olacak. Merkezde bulunan antik kaplıca suyu ise romatizma gibi kronik hastalıkların tedavisinde etkili olduğu bilinen 53 derece sıcaklığa sahip bir doğal kaynaktır. Ayrıca, merkezin tamamlanmasıyla birlikte bölgeye 150 kişiye istihdam olanağı sağlanacak.