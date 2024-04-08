Taiwan\'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 6 kişi kayıp

TAİPEİ, 8 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Taiwan bölgesindeki Hualien açıklarında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından 6 kişiden halen haber alınamazken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yerel acil durum operasyon merkezinin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, Hualien kentindeki Taroko parkında, aralarında 2 Avustralyalı turistin de bulunduğu 5 kişi ile bir maden bölgesi yakınlarındaki 1 kişi halen kayıp.
İtfaiye, Pazar günü 300'den fazla kişinin tahliye edildiğini belirtti.
Pazar günü saat 15.00 itibarıyla depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 13, yaralı sayısı ise 1.140 olarak kaydedildi.
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