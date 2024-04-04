Taiwan'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ikinci kez seçildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ikinci kez seçilen Muhittin Böcek, törenle görevine başladı. Böcek, seçim sonucunda belediye binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, herkesin başkanı olacağını ve seçim kampanyasında vadettiklerinin daha fazlasını hayata geçirmek için çalışacağını belirtti. Böcek, Antalya'yı daha güzel yarınlara ortak akılla inşa edeceklerini vurgulayarak, tüm çalışma arkadaşlarının görevini aksatmadan yapacaklarını ve siyaset yapmayacaklarını söyledi.