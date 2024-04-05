Taiwan\'da meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 10\'a yükseldi

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HUALİEN, 5 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Taiwan eyaletinde yerel yetkililerin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre Çarşamba sabahı meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Arama ve kurtarma ekibinden bir yetkilinin verdiği bilgilere göre, Perşembe günü Hualien kentinin Taroko parkı bölgesine yoğunlaşan arama ve kurtarma çalışmalarında, mahsur kalmış durumdaki yaklaşık 150 kişi kurtarıldı.