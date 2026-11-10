Taiz'de son 73 saatte 133 ihlal kaydedildi, Husilerin saldırılarında 33 kişi öldü - Son Dakika
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Taiz'de son 73 saatte 133 ihlal kaydedildi, Husilerin saldırılarında 33 kişi öldü

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Yemen Hak ve Özgürlükler Ağı'nın raporuna göre Husiler, Taiz vilayetinde son 73 saatte sivillere ve sivil yerleşimlere yönelik 133 ihlal gerçekleştirdi, yaklaşık 216 mühimmat fırlattı. Saldırılarda 33 kişi hayatını kaybederken aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 58 kişi yaralandı.

Yemen'de İran destekli Husilerin son 73 saatte Taiz vilayetinde 133 suç ve ihlal işlediği, sivil yerleşim alanlarına yaklaşık 216 mühimmat fırlattığı saldırılarda 33 kişinin öldüğü bildirildi.

Yemen Hak ve Özgürlükler Ağı'nın Taiz'deki ihlallerle ilgili yayımladığı raporda; devam eden abluka, sivillerin hareketliliğinin kısıtlanması ve Husilerin işlediği ihlallere dikkat çekildi.

Raporda, Husilerin Taiz vilayetinde son 73 saatte sivillere ve sivil yerleşim yerlerine yönelik 133 ihlal gerçekleştirdiği, yerleşim yerlerine yaklaşık 216 mühimmat fırlattığı kaydedildi.

Husilerin saldırılarında 33 kişinin hayatını kaybettiğine işaret edilen raporda, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 58 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Yemen'in en büyük üçüncü kenti ve stratejik bir merkez olan Taiz, ülkede çatışmaların başlamasından bu yana Husilerin ablukası altında bulunuyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Taiz'de son 73 saatte 133 ihlal kaydedildi, Husilerin saldırılarında 33 kişi öldü - Son Dakika
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