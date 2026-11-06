Tajani, Batı Şeria'da gözaltına alınan 6 İtalyan için serbest bırakılma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Tajani, Batı Şeria'da gözaltına alınan 6 İtalyan için serbest bırakılma çağrısı yaptı

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İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Batı Şeria'da zeytin hasadı yaparken gözaltına alınan 6 İtalyan için serbest bırakılma çağrısı yaptı. Bakanlık, 4'ü aktivist 2'si gazeteci 6 kişinin yarın Tel Aviv'den sınır dışı edilmesinin beklendiğini açıkladı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Batı Şeria'da zeytin hasadına katılan 6 İtalyan'ın İsrail tarafından gözaltına alınmasına tepki göstererek, serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.

Tajani, partisi Forza Italia'nın etkinliğinde yaptığı konuşmada, Batı Şeria'da 6 İtalyan'ın İsrail tarafından gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Gözaltına alınan İtalyanların durumunu yakından takip ettiklerini belirten Tajani, "Onlar hiçbir şey yapmadılar. Sadece orada tarımsal faaliyetlerde bulunuyor, zeytin hasadı yapıyorlardı. En kısa sürede İtalya'ya geri gönderilmelerini umuyoruz." dedi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da 4'ü aktivist, 2'si gazeteci olmak üzere 6 İtalyan vatandaşının serbest kalması için girişimlerin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, halihazırda bir karakolda tutulan İtalyanların yarın Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan sınır dışı edilmelerinin beklendiği kaydedildi.

İtalya'da muhalefetteki Yeşil ve Sol İttifak (AVS) milletvekili Angelo Bonelli de yaptığı açıklamada, İtalyan gönüllülerin, Filistinli çiftçilerin İsrailli işgalciler tarafından saldırıya uğramasının ardından hedef alındığını ifade etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tajani, Batı Şeria'da gözaltına alınan 6 İtalyan için serbest bırakılma çağrısı yaptı - Son Dakika
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