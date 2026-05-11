Tajani: Hristiyanlara Yönelik Şiddet Kabul Edilemez - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tajani: Hristiyanlara Yönelik Şiddet Kabul Edilemez

11.05.2026 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Orta Doğu'daki Hristiyanlara yönelik şiddeti kınadı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Orta Doğu'da Hristiyanlara yönelik şiddetin "çok fazla ve kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Tajani, toplantı çıkışında İtalyan basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ordusunun ve yasa dışı yerleşimcilerinin, Orta Doğu'da Hristiyanlara ve değerlerine yönelik şiddet ve hakaret hadiselerinin sorulması üzerine Tajani, "Lübnan'da, İsrail'de ve Batı Şeria'da Hristiyanlara yönelik şiddeti kınadım. Bunlar çok fazla ve kabul edilemez." dedi.

İtalyan bakan, "Katoliklerin hassasiyetlerini inciten saygısız ve kutsal değerlere hakaret içeren tutumlar da buna dahildir. Hiç kimse başkalarının inançlarına hakaret etme hakkını kendinde göremez." diye konuştu.

Tajani ayrıca, aşırı görüşlü İsrailli bakanlara yaptırım uygulanması önerisine dair toplantıda, "herhangi bir tartışma yapılmadığını" da kaydetti.

"(Ukrayna'da) Avrupa olmadan, Moskova ile bir barış anlaşmasına varılamaz"

Gündemdeki Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yönelik tartışmalara da değinen Tajani, "Avrupa olmadan, Moskova ile bir barış anlaşmasına varılamaz." diye konuştu.

AB'nin Ukrayna'nın savunması için çok şey yaptığını ve Ukrayna'nın AB üyeliği için aday bir ülke olduğunu dile getiren Tajani, "Ayrıca Avrupa, Rusya'ya yaptırımlar uyguladı ve başka bir yaptırım paketi hazırlıyor. Barışı sağlamak için bu yaptırımların da kaldırılması gerekiyor ve son aşamada başrolde olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Tajani, sabah saatlerinde toplantıya girişinden önce yaptığı açıklamada da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası AB-Rusya müzakereleri için eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in adaylığını desteklemesine ilişkin, AB adına müzakereci olacak kişiyi Rusya'nın değil AB'nin seçeceğini belirterek, bundan önce Rusya'nın gerçekten barış isteyip istemediğine bakmaları gerektiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tajani: Hristiyanlara Yönelik Şiddet Kabul Edilemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti
Ahmet Türk, Amedspor’un şampiyonluk kutlamalarında halay çekti Ahmet Türk, Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında halay çekti
Netanyahu, “İran ile savaş bitmedi“ deyip 3 hedef sıraladı Netanyahu, "İran ile savaş bitmedi" deyip 3 hedef sıraladı
Süper Lig’e yükselen Amedspor şampiyonluk kupasını ’’Diren ha’’ şarkısı eşliğinde kaldırdı Süper Lig'e yükselen Amedspor şampiyonluk kupasını ''Diren ha'' şarkısı eşliğinde kaldırdı
Trump: İran’ın ABD’nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez Trump: İran'ın ABD'nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez
Amedsporlu Celal Hanalp, kupa törenine annesi ve Sırrı Süreyya Önder’in sesiyle çıktı Amedsporlu Celal Hanalp, kupa törenine annesi ve Sırrı Süreyya Önder’in sesiyle çıktı

19:54
Bir erkeğin en havalı anı Tek hareketiyle büyük beğeni kazandı
Bir erkeğin en havalı anı! Tek hareketiyle büyük beğeni kazandı
19:31
Van Dijk’tan Galatasaray için bir beğeni daha
Van Dijk'tan Galatasaray için bir beğeni daha
18:54
El Clasico’ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal’dan istediği şeyi açıkladı
El Clasico'ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal'dan istediği şeyi açıkladı
18:08
Trump: Hürmüz’de Özgürlük Projesi’ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
18:03
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
17:58
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 20:08:46. #7.12#
SON DAKİKA: Tajani: Hristiyanlara Yönelik Şiddet Kabul Edilemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.