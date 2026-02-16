Tajani: İtalya Arktik'te Güçlenmek İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tajani: İtalya Arktik'te Güçlenmek İstiyor

16.02.2026 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Kanada ile Arktik'te işbirliği yapmak istediklerini belirtti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Arktik bölgesinde daha fazla rol oynamak istediklerini ve bu konuda Kanada ile çalışabileceklerini söyledi.

Tajani, Kanadalı mevkidaşı Anand ile Roma'da Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.

İki Bakan görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ev sahibi Tajani, mevkidaşıyla İtalya-Kanada ilişkileri, iklim değişikliği, güvenlik, enerji, bilimsel araştırma ve Arktik bölgesi gibi temel konuları ele aldıklarını belirterek, "İtalya, dünyanın o bölgesinde daha fazla rol oynamak istiyor. Kanada zaten öyle ve birlikte çalışabiliriz." dedi.

Tajani, Kanada'yı mart ayında Arktik üzerine düzenleyecekleri zirveye davet ettiğini, birlikte çok şey yapabileceklerine inandığını dile getirdi.

Kanada Dışişleri Bakanı Anand ise Kuzey Kutbu'nun güvenliği, NATO bağlamında savunma ve güvenlik, Ukrayna'ya destek, Orta Doğu ve Gazze konularında İtalya ile çalışmalarını sürdürme konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Anand, ülkesinin, kıyı şeridinin yüzde 70'i ve topraklarının da yüzde 40'ının Arktik ile bağlantılı olduğu bilgisini paylaşarak, "Yapmaya devam edeceğimiz çalışmalar; savunma harcamalarımızı artırmak, hem NATO ile hem de Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı ile işbirliği yaparak ve kuzeyde ek tesisler kurarak, denizden, havadan ve karadan gelebilecek her türlü tehditle başa çıkmayı amaçlıyor. Bu konu önceliklerimizden biri." diye konuştu.

Tajani, İtalya'nın Barış Kurulu'na gözlemci olarak katılmasını savundu

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin dün, ABD tarafından Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na İtalya'nın "gözlemci ülke" statüsünde katılma konusunda davet aldıklarını belirtip, buna olumlu yanıt vermeyi düşündüğünü açıklaması, basın toplantısında Bakan Tajani'ye soruldu.

Tajani, Barış Kurulu'nun tüzüğüyle İtalyan Anayasası'nın çeliştiğini hatırlatarak, bu nedenle Avrupa Komisyonu gibi sadece "gözlemci" statüsünde katılacaklarını ve bunun uygun yol olduğunu yineledi.

Bu kurula gözlemci olarak katılma kararı almalarını ise Tajani şöyle açıkladı:

"Bunu yapıyoruz çünkü Gazze için zaten çok şey yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Dünyada en fazla katkı sağlayan ülkeler arasındayız. Yeni Filistin polis güçlerini eğitmeye hazırız ve Refah'ta İtalyan jandarması sayımızı artırmaya da hazırız. Orta Doğu'nun istikrarında ve barışın inşasında da doğrudan çıkarımız var."

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Kanada, İtalya, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tajani: İtalya Arktik'te Güçlenmek İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’e Süper Lig’den sürpriz teklif Düşünmeden yanıtladı Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'e Süper Lig'den sürpriz teklif! Düşünmeden yanıtladı

20:18
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
20:06
Zonguldak’taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
19:51
İzmir’de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
İzmir'de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
19:28
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası
Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
19:22
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
19:18
Sigaraya dev zam Yarından itibaren geçerli olacak
Sigaraya dev zam! Yarından itibaren geçerli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 20:41:14. #7.11#
SON DAKİKA: Tajani: İtalya Arktik'te Güçlenmek İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.