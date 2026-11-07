Tajani, kişisel verilerinin günlerdir karanlık ağda yayımlandığını açıkladı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, kendisi ve ailesinin kişisel verilerinin siber saldırılarla hedef alındığını bildirdi.

Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Siber suçlular, günlerdir kişisel verilerimi karanlık ağda yayımlıyor ve hakkımda başka bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Böylece beni yeni tehdit ve yıldırma girişimlerine maruz bırakıyorlar." dedi.

Ailesinin de bu işin içine çekilmeye çalışıldığını belirten Tajani, "Tepkim çok basit: Hiçbir şekilde gözümü korkutamayacaklar. Bakanlığımı ve İtalya'yı savunmak için çalışmayı sürdüreceğim. Kendimizi koruyabilmek amacıyla müttefiklerimizle bağlarımızı ve işbirliğimizi daha da güçlendireceğim." ifadelerini kullandı.

Tajani, şöyle devam etti:

"Ukrayna konusundaki tutumumuz, hedef alınmamın siyasi nedenidir. Egemen bir devletin özgürlüğünü savunmak, açıkça demokrasiyi ve bir ulusun bağımsızlığını savunmak, bu suçlu oluşumlar için tehlikelidir. Bu gruplar, Dışişleri Bakanlığının siber güvenliğini korumak için aylardır yürüttüğümüz faaliyetlere tepki olarak da harekete geçiyor."

Meloni'den Tajani'ye dayanışma mesajı

Tajani'nin başına gelen olaya ilişkin Başbakan Giorgia Meloni de yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya yanlısı bilgisayar korsanlarının faaliyetleri ve kişisel verilerinin karanlık ağda yayılmasıyla ilgili ortaya çıkan gelişmeler nedeniyle Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani'ye tam dayanışmamı ifade ediyorum. Devlet temsilcilerine ait gizli bilgilerin satılması büyük bir endişe kaynağıdır ve azami kararlılıkla ele alınmalıdır." görüşünü paylaştı.

Meloni, bazı muhalefet temsilcilerinin sahte görüntüleri dolaşıma sokmasının da endişe verici olduğunu vurgulayarak, "İfade özgürlüğü asla dezenformasyon için bir zemin haline gelmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan Il Fatto Quotidiano gazetesinin haberine göre, son 2 haftadır, "Noname057(16)" adlı Rusya yanlısı bilgisayar korsanları, karanlık ağda Bakan Tajani, Roma Cumhuriyet Başsavcısı Francesco Lo Voi ile siber suçlara bakan İtalyan posta polisinin şefi Ivano Gabrielli'ye dair kişisel verileri yayımlıyor ve ücret karşılığında bilgi talep ediyor.

Haberde, Roma Cumhuriyet Başsavcılığının söz konusu hadiseyi soruşturduğu bilgisi de paylaşıldı.