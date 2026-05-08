Tajani ve Rubio'dan NATO İlişkileri Üzerine Görüşme

08.05.2026 20:31
Tajani, Rubio ile NATO'nun güçlendirilmesi ve transatlantik ilişkilerinde birlik vurgusu yaptı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya, NATO'nun güçlendirilmesi gerektiğini ve Avrupa'nın ABD'ye, ABD'nin de İtalya ve Avrupa'ya ihtiyacı olduğunu söylediğini belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı ve halihazırda geçici ateşkes durumunda bulunan savaş dolayısıyla Papa 14. Leo'nun geçen ay savaş karşıtı mesajlar vermesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın da bunlara sert sözlerle karşı çıkması neticesinde gerilen ABD-Vatikan-İtalya ilişkilerini yumuşatmaya yönelik Rubio'nun Roma'daki temasları bugün de devam ediyor.

Rubio, dün ilk olarak Vatikan'a gittikten sonra bugün de İtalyan muhataplarıyla bir araya geldi.

Tajani ve Rubio'nun yaklaşık bir saat süren görüşmeleri sonrası ev sahibi Bakan Tajani, kameraların karşısına geçerek basın açıklaması yaptı ve görüşmelerinin olumlu geçtiğini ifade etti.

Tajani, konuk bakan Rubio'ya transatlantik ilişkilerinde Batı'nın birlik içinde olmasının önemini vurguladığını ve bunun temel bir önem taşıdığını söylediğini aktardı.

Orta Doğu'daki gelişmeler ve İtalya'nın tutumuna dair ABD'li mevkidaşına bilgi verdiğini dile getiren Tajani, İran Savaşı konusunda Washington'ın, Tahran'ın yanıtını beklediğini, İtalya olarak da diyaloğu teşvik ettiklerini söyledi.

İtalyan bakan, "Kalıcı bir ateşkese götürebilecek tüm girişimleri destekliyoruz." dedi.

Tajani, Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme ve seyrüsefer serbestliğine de değinerek "İtalya'nın istikrarlı bir ateşkes sağlandıktan sonra mayın temizleme ve seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alınması için donanmasıyla hazır bulunabileceği konusundaki istekliliğini yineledim." diye konuştu.

Bakan Tajani, İtalya'nın Lübnan'ın istikrarını garanti altına almak, Lübnan silahlı kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla gelecekte de Lübnan'da önemli bir rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladığını dile getirdi.

ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını çekmesi tartışmalarına atıf yapan Tajani, "NATO'yu güçlendirmek için Avrupa'daki Amerikan (askeri) varlığının bizim için önemli olduğunu yineledim. Avrupa'nın Amerika'ya ihtiyacı var, İtalya'nın Amerika'ya ihtiyacı var ancak ABD'nin de Avrupa ve İtalya'ya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

İtalyan bakan, Rubio'ya, ABD ile gümrük vergileri üzerinden bir ticaret savaşı da istemediklerini belirttiğini ayrıca Venezuela, Küba, Akdeniz, Afrika ve ham maddeler konularını da ele aldıklarını kaydetti.

Bu arada, ABD'li bakanın, İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndaki temasları sırasında, Piyemonte Bölgesel Yönetim Başkanı Alberto Cirio tarafından Rubio'ya, ailesinin İtalyan kökenlerine dair aile ağacı belgeleri sunuldu.

Başbakan Meloni de Rubio ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Tajani ile görüşmesinin ardından Roma'da Başbakanlık sarayı Chigi'ye geçerek Başbakan Giorgia Meloni tarafından kabul edildi.

Başbakan Meloni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu Chigi Sarayı'nda ağırlamaktan memnuniyet duydum. İtalya ile ABD arasındaki ikili ilişkilerden Orta Doğu'daki kriz, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisi, Libya'nın istikrarı, Lübnan ve Ukrayna'daki barış süreci dahil olmak üzere önemli uluslararası meselelere kadar çok sayıda konuyu ele aldığımız geniş ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Bu, kendi ulusal çıkarlarını savunan ama her ikisi de Batı birliğinin değerinin farkında olan müttefikler arasında açık sözlü bir diyalogtu." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, İtalyan basınında bugün çıkan haber ve yorumlarda, Rubio'nun Vatikan ziyaretinde diyalog ve barış mesajlarının öne çıktığı belirtildi. Daha önce de Rubio'nun Vatikan ve İtalya ziyaretlerinin, ABD'nin bu iki ülkeyle gerilimleri düşürme amacı taşıdığı yorumları yapılmıştı.

Trump'ın Papa'ya yönelik sözleri, ABD'nin Vatikan ve İtalya ilişkilerinde tansiyonu yükseltmişti

Papa 14. Leo, İran'da savaş devam ederken savaşın son bulması çağrısı yapmış ve 7 Nisan'da ABD Başkanı Trump'ın "İran'da bir medeniyet yok olacak" tehdidini "kabul edilemez" olarak nitelemişti.

ABD Başkanı da 12 Nisan'da Papa 14. Leo için "dış politikada zayıf ve berbat" yorumunu yapmıştı.

Papa 13 Nisan'da Trump'a yanıt olarak korkmadığını belirterek "Savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğim." demişti.

Trump'ın Papa'ya yönelik sözleri, İtalya-ABD ilişkilerinde de soğuk rüzgarlar esmesine neden olmuştu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de 13 Nisan'da Trump'ın Papa'ya yönelik sözleri için "kabul edilemez" ifadesini kullanmıştı.

Bunun üzerine, Trump bu kez, Avrupa'daki yakın müttefiklerinden olan Meloni'yi sert şekilde eleştirerek Corriere della Sera gazetesine 14 Nisan'da verdiği demeçte Meloni için "İnsanlar ondan memnun mu? Bunu hayal edemezdim. Ona şoke oldum. Cesur olduğunu düşünmüştüm ama yanılmışım." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, 14 Nisan'da FOX kanalında yayınlanan röportajında da Meloni'ye yüklenmeye devam ederek "Bize yardım etmeyi reddedenlerle aynı ilişkiye sahip değiliz." demişti.

Meloni de 4 Mayıs'ta Trump'ın ayrıca Almanya ve İtalya gibi Avrupa ülkelerindeki ABD askerlerini çekeceği açıklamasına ilişkin, "Bu bana bağlı olmayan ama katılmadığım bir tercih. İtalya, her zaman NATO'ya verdiği sözleri tutmuştur." yorumunu yapmıştı.

Diğer taraftan, Rubio'nun Vatikan ve İtalya ziyaretinden önce 5 Mayıs'ta ABD Başkanının, bir radyo kanalına verdiği demeçte Papa'yı "birçok Katolik'i tehlikeye atmakla" suçlaması ve Papa'nın "İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşündüğünü" iddia etmesi polemiği yeniden alevlendirmişti.

Papa da Trump'ın adını anmadan verdiği yanıtta, "Kilisenin görevi İncil ve barış hakkında konuşmaktır. İncil'i ilan ettiğim için beni eleştirmek isteyenler eleştirsinler." demişti.

Kaynak: AA

