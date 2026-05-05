Takaiçi: Japonya ve ASEAN Tedarik Zincirlerini Güçlendirmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Takaiçi: Japonya ve ASEAN Tedarik Zincirlerini Güçlendirmeli

05.05.2026 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya Başbakanı Takaiçi, enerji ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi için ASEAN ile işbirliğine vurgu yaptı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, petrol ürünlerinin "istikrarlı tedarikinin sağlanması için" Japonya ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) bölgesel tedarik zincirlerini ortaklaşa güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Japonya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Takaiçi, Vietnam Üniversitesinde yaptığı konuşmada ikili ilişkiler, tedarik zincirleri alanında işbirliği ve bölgesel konuları değerlendirdi.

Takaiçi, Vietnam'da üretim sektörünün, küresel piyasada ve Japonya ekonomisinde önemli yer edindiğini belirterek, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ilişkisine değindi.

Vietnam ile yarı iletkenler alanında iş birliğini ilerlettiklerini ve Hanoi'nin nadir toprak elementlerindeki zenginliğinin ülkenin stratejik önemini artırdığını ifade eden Takaiçi, teknolojik gelişmelerin hızlanması, jeopolitik rekabetin yoğunlaşması gibi yeni gerçekliklere ayak uydurulması gerektiğini vurguladı.

Takaiçi, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik (FOIP)" vizyonu kapsamında enerji ve kritik materyaller için tedarik zinciri dayanıklılığının güçlendirilmesi dahil yapay zeka ve veri çağında ekonomik altyapının inşa edilmesinin, kamu ve özel sektör alanında işbirliği aracılığıyla ekonomik kalkınma fırsatlarının oluşturulması ve bölgede barış ile istikrarın sağlanması için güvenlik alanında işbirliğinin derinleştirilmesinin Japonya'nın öncelikleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Hint-Pasifik bölgesinin uluslararası toplumda barış ve istikrarın anahtarını bulundurduğunu ifade eden Takaiçi, Japonya'nın "serbestlik, açıklık, çeşitlilik, kapsayıcılık ve hukuk düzeni temelinde uluslararası düzen inşa edilmesinde girişken rol oynaması" konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Japonya ve ASEAN'ın tedarik zincirleri alanında işbirliğini artırması çağrısı

Başbakan Takaiçi, Japonya'nın tedarik zincirlerini daha dirençli hale getirmek amacıyla işbirliğini artırdığını, bu noktada ASEAN'ın önemli ortakları olduğunu vurguladı.

Takaiçi, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun, Japonya'nın FOIP vizyonunu gerçekleştirmesine yönelik "test" niteliğinde olduğuna dikkati çekerek, Japonya, Vietnam gibi Asya ülkelerinin bölgedeki ham petrole ihtiyacı olduğuna işaret etti.

Güneydoğu Asya'ya petrol ihracatının kesintiye uğraması halinde Asya ülkelerine nafta gibi kimyasal ürünlerin ihracatının da duracağını belirten Takaiçi, "Ekonomik faaliyet ve sağlık hizmetleri için gerekli petrol ürünlerinin istikrarlı tedarikinin sağlanması için Japonya ve ASEAN'ın bölgesel tedarik zincirlerini ortaklaşa güçlendirmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Takaiçi, Japonya ve ASEAN'ın yapay zeka alanında da işbirliği yapması gerektiğini vurgulayarak, "Tedarik zincirlerinin ulusal sınırları karmaşık şekilde aştığı Hint-Pasifik'te, sürdürülebilir ekonomik büyüme için kurallara dayalı ekonomik düzenin korunması ve genişletilmesi vazgeçilmezdir." ifadesini kullandı.

Bölgesel barış ve istikrarın ekonomik refah için gerekli olduğunu kaydeden Takaiçi, bölgesel tedarik zincirlerinin deniz yollarının güvenli ve açık olmasıyla desteklendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Takaiçi: Japonya ve ASEAN Tedarik Zincirlerini Güçlendirmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 22:23:47. #7.13#
SON DAKİKA: Takaiçi: Japonya ve ASEAN Tedarik Zincirlerini Güçlendirmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.