Takla atan araçta aile kazası: 4 yaralı

09.03.2026 21:09
Niğde'de hafif ticari aracın takla atması sonucu anne, baba ve 2 çocuk yaralandı. Durumları iyi.

NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada anne- baba ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Kavlaktepe köyü mevkisinde meydana geldi. Çamardı istikametine giden Mehmet Ö. (42) yönetimindeki hafif ticari araç, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyerlere çarpıp takla attı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Takla atan aracın sürücüsü Mehmet Ö. ve eşi Yasemin Ö. (38) ile çocukları Fatma Ö. (11) ve Gökçe Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan aynı aileden 4 yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
20:11
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
19:53
Putin’den Avrupa’ya çağrı: Birlikte çalışmaya hazırız
Putin'den Avrupa'ya çağrı: Birlikte çalışmaya hazırız
19:36
Çin’den İran’a “Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster“ çağrısı
Çin'den İran'a "Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster" çağrısı
18:45
Gaziantep’te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk sözler
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler
17:51
Alarmları kurun Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
