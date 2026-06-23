Taksi Şoförü Cinayeti Davası Başladı - Son Dakika
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Taksi Şoförü Cinayeti Davası Başladı

Taksi Şoförü Cinayeti Davası Başladı
23.06.2026 16:57
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İzmir'de taksi şoförü Deniz Örer'i öldüren sanık Doğuş Meşe'nin yargılanmasına başlandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, taksi şoförü Deniz Örer'i tabancayla öldüren sanık Doğuş Meşe'nin yargılanmasına başlandı.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Meşe, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, maktulün eşi Ayşe Ak Örer ve taraf avukatları da hazır bulundu. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan da duruşmayı izledi.

Savunma için söz verilen sanık Meşe, ailenin yakınlarına başsağlığı diledi.

Karıncayı dahi incitemeyecek bir kişiliğinin bulunduğunu öne süren Meşe, "Her şey uyuşturucunun etkisinde oldu. Silah almıştım, herhalde bir cesaret geldi. Bunlar yaşandı, pişmanım. Silahı ben ateşledim doğrudur. Korkudan paniğe kapıldığım için arabayı alıp kaçtım." dedi.

Maktulün eşi Örer de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Müebbet değil, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilsin. Görüntüleri izlediğimde sanık eylemlerini bilinçli şekilde gerçekleştiriyor. Eşimi adeta çöp gibi alıp taşıyor. Sonrasında bir kadınla alem yapıyor." diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen sanığın annesi Oya Ş. ise olaydan önceki akşam oğlunun eve gelirken kendisini aradığını anlatarak, "Yemek yapmamı istemişti. Bir süre sonra kendisine ulaşamadım. Mağdurlara çok üzgünüm, Allah sabırlar versin. Hiç kimse oğlunun bu durumlara düşmesini istemez." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanığın mevcut halinin devamına hükmedip duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası açıklamalar

Duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere açıklama yapan maktulün eşi Ayşe Ak Örer, "Bizim özlemimiz bitmeyecek. Zaman geçtikçe daha çok canımız yanıyor. Onun özür dilemesi, pişman olması beni hiç bağlamıyor çünkü benim eşim geri gelmiyor. İnşallah ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alır ve ömür boyu oradan çıkamaz." dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan da taksilere uyguladıkları kamera sistemi sayesinde cinayetin çok hızlı bir şekilde çözüldüğüne dikkati çekti.

Olay

Konak ilçesinde 9 Mart'ta, taksi şoförü Deniz Örer, aracına aldığı Doğuş Meşe tarafından tabancayla öldürülmüştü. Örer'i araçtan sokağa bıraktıktan sonra taksiyi gasbeden Meşe, polis ekiplerince yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Sanık Doğuş Meşe hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "gece vakti silahla yağma" suçundan 15 yıla, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Güncel, İzmir, Yaşam, Suç, Son Dakika

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