Taksi Sürücüsü Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taksi Sürücüsü Tutuklandı

10.03.2026 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da taksici Metin T., kaza sonrası aracının çarpan sürücüyle yüzleşmeye çalışırken tutuklandı.

Adana'da Metin T. (55), taksisine çarpıp, kaçtığını iddia ettiği Musa Y.'nin (50) hafif ticari aracının kavşakta beklediğini görünce, tahta sopayla aşağı indi. Musa Y.'nin aracının kapısını açmaya çalışan Metin T., başarılı olamayınca taraflar bölgeden ayrıldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan Metin T., tutuklandı. Çeşitli maddelerden 201 bin lira ceza kesilen Metin T.'nin aracı 60 gün trafikten men edildi.

Olay, 8 Mart'ta akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Hafif ticari aracıyla seyir halindeki Musa Y., iddiaya göre, Metin T.'nin kullandığı taksiye çarpıp, bölgeden ayrıldı. Bunun üzerine Metin T., takip ettiği hafif ticari aracın kavşakta beklediğini görünce tahta sopayla taksiden indi. Musa Y.'nin yanına gidip, aracın kapısını açmaya çalışan Metin T., başarılı olamadı. Trafik ışığının yeşile dönmesinin ardından Musa Y. yoluna devam ederken, Metin T. de taksisine binerek uzaklaştı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'ARACIMA ÇARPIP, KAÇTI'

Olayın ardından Musa Y.'nin şikayeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli taksicinin kimliğini kısa sürede tespit edip, evine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen Metin T.'ye çeşitli maddelerden toplam 201 bin lira para cezası kesilirken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Metin T., sorgusunda, "Aracıma çarpıp, kaçtı. Hasarı karşılaması için yanına gitmek istedim" dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

Güncel, Adana, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksi Sürücüsü Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Mourinho derbide fena kızardı İşte onu delirten kelime Mourinho derbide fena kızardı! İşte onu delirten kelime
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı

11:03
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
10:48
Bahçeli’nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
Bahçeli'nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
10:34
İsrail ordusu, Hizbullah’a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
10:28
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı Avukatlardan yumruklu protesto
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı! Avukatlardan yumruklu protesto
10:07
MSB: Malatya’ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 11:29:17. #.0.5#
SON DAKİKA: Taksi Sürücüsü Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.