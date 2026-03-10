Taksi Sürücüsü Tutuklandı

Adana'da Metin T. (55), taksisine çarpıp, kaçtığını iddia ettiği Musa Y.'nin (50) hafif ticari aracının kavşakta beklediğini görünce, tahta sopayla aşağı indi. Musa Y.'nin aracının kapısını açmaya çalışan Metin T., başarılı olamayınca taraflar bölgeden ayrıldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan Metin T., tutuklandı. Çeşitli maddelerden 201 bin lira ceza kesilen Metin T.'nin aracı 60 gün trafikten men edildi.

Olay, 8 Mart'ta akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Hafif ticari aracıyla seyir halindeki Musa Y., iddiaya göre, Metin T.'nin kullandığı taksiye çarpıp, bölgeden ayrıldı. Bunun üzerine Metin T., takip ettiği hafif ticari aracın kavşakta beklediğini görünce tahta sopayla taksiden indi. Musa Y.'nin yanına gidip, aracın kapısını açmaya çalışan Metin T., başarılı olamadı. Trafik ışığının yeşile dönmesinin ardından Musa Y. yoluna devam ederken, Metin T. de taksisine binerek uzaklaştı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'ARACIMA ÇARPIP, KAÇTI'

Olayın ardından Musa Y.'nin şikayeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli taksicinin kimliğini kısa sürede tespit edip, evine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen Metin T.'ye çeşitli maddelerden toplam 201 bin lira para cezası kesilirken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Metin T., sorgusunda, "Aracıma çarpıp, kaçtı. Hasarı karşılaması için yanına gitmek istedim" dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: ADANA,