Taksici, Yolculuğu Kültürel Deneyime Dönüştürüyor - Son Dakika
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Taksici, Yolculuğu Kültürel Deneyime Dönüştürüyor

Taksici, Yolculuğu Kültürel Deneyime Dönüştürüyor
23.06.2026 12:15
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Bulut Samet Yanık, taksi yolculuklarını sorularla zenginleştirip hediyeler veriyor.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde taksi şoförü Bulut Samet Yanık, müşterilerine sunduğu sıra dışı uygulama ile taksi yolculuklarını kültürel deneyime dönüştürüyor. Yolcularına Ordu'nun tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle ilgili sorular yönelten Yanık, doğru cevap verenlere şehri simgeleyen çeşitli hediyeler veriyor.

Altınordu ilçesinde 6 yıldır taksicilik yapan Bulut Samet Yanık, şehrin tanıtımına katkı sunmak için geliştirdiği uygulamayla yolcularına Ordu hakkında sorular soruyor. Soruları doğru yanıtlayan yolculara Ordu magneti, fındık ve anahtarlık gibi hediyeler veren Yanık, yolculukları daha keyifli hale getirdiklerini söyledi.

'ORDU'YU ANIMSATAN HATIRALAR BIRAKIYORUZ'

Taksicilerin aynı zamanda şehrin yerel turizm rehberi olduğunu ifade eden Yanık, "Bizler taksi şoförleri olarak tabiricaizse şehrin yerel turizm rehberleriyiz. İnsanlar bize gelip, 'Bu şehirde ne yenir?', 'Şehrin manzarasını nereden görebilirim?', 'Şehirde yapılabilecek aktiviteler nelerdir?' gibi sorular soruyorlar. Ben de yardımcı olmanın yanı sıra yolcularımıza şehrimizle ilgili sorular yöneltiyorum. Doğru cevap veren vatandaşlarımıza Ordu magneti, fındık, anahtarlık gibi şehrimizi anımsatan hediyeler veriyorum. Bu sayede yurdun farklı şehirlerinde, hatta gurbetçi vatandaşlarımız aracılığıyla farklı ülkelerde Ordu'yu anımsatan hatıralar bırakıyoruz" dedi.

'ÇOK ZENGİN BİR ŞEHİR'

Bir yolculuk sırasında yapılan sohbetin bu fikrin ortaya çıkmasına katkı sağladığını anlatan Yanık, "Bir gün müşterimle teleferik istasyonunun önünden geçerken 'Sizce teleferikte kaç kabin var?' diye sordum. O da 'Defalarca bindim, her gün önünden geçiyorum ama hiç bu açıdan düşünmemiştim' diye cevap verdi. Bunun üzerine gözümüzün önünde olup da detayını bilmediğimiz şeyleri düşünmeye başladık. Ordu, doğa turizmi ve kültür açısından çok zengin bir şehir. Ben de bu sayede diğer ilçelerde görülebilecek yerleri araştırmaya başladım. Yolcularımızla karşılıklı öğreniyoruz. Taksi yolculukları genelde sessiz geçiyor. Bu sayede hem yolculukları keyifli hale getiriyoruz hem de şehrimizin tanıtımına katkı sunuyoruz" diye konuştu.

Yolculuk sırasında uygulamayı deneyimleyen Yeşim Durkut ise "Öncelikle Bulut Bey'e bu anlamlı konseptinden dolayı teşekkür ediyorum. Soru da bildiğim yerden çıktı. Güzel, eğlenceli ve unutamayacağım bir yolculuk oldu" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Taksici, Yolculuğu Kültürel Deneyime Dönüştürüyor - Son Dakika

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