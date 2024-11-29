Taksim\'de Turist Tabağındaki Saçı Kendi Koydu, Esnaf Hesabı Almadan Dükkanı Kapatı

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TAKSİM'DE bir fastfood dükkanında turist tabağından saç çıktığını iddia ederek hesabı ödemek istemedi. Çalışan kameradan izlediğinde turistin tabağa saçı kendisinin koyduğunu gördü. Esnaf turistleri dükkandan kovdu, yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Kasım Pazartesi günü 23.15 sıralarında Taksim'de meydana geldi. İddiaya göre fastfood dükkanında arkadaşıyla yemek yiyen bir turist, hesabın gelmesinin ardından elindeki tabakla çalışana doğru giderek saç bulduğunu söyledi. Bunun üzerine turist ile esnaf arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında esnaf güvenlik kamerasını açarak turistin saçı tabağa koyduğu görüntüleri kendisine izletti. Esnaf, turistleri hesabı almadan dükkandan kovdu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Esnaf Hayri Taş, olayla ilgili şikayetçi olmadı.