Taksim-Kabataş Füniküler Hattında Teknik Arıza Nedeniyle Seferler Durdu - Son Dakika
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Taksim-Kabataş Füniküler Hattında Teknik Arıza Nedeniyle Seferler Durdu

Taksim-Kabataş Füniküler Hattında Teknik Arıza Nedeniyle Seferler Durdu

Taksim-Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır.' ifadeleri kullanıldı. Taksim-Kabataş arasında İETT otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.

02.05.2024 08:45
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Taksim- Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Taksim-Kabataş arasında İETT otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Taksim-Kabataş Füniküler Hattında Teknik Arıza Nedeniyle Seferler Durdu - Son Dakika

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