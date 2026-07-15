Taksinin Çarpmasıyla Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Taksinin Çarpmasıyla Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti

Taksinin Çarpmasıyla Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti
15.07.2026 14:19
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Konya'da taksi, kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarparak ölümüne neden oldu.

Konya'da taksinin çarptığı anne ve kızı yaşamını yitirdi.

Hasan K. (30) idaresindeki 42 TT 154 plakalı taksi, merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi Büyük Kumköprü Kavşağı'nda, kaldırımdaki Dilek (53) ile kızı Ecrin Öz'e (13) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Dilek ve Ecrin Öz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Hasan K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Anne ile kızının cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksinin Çarpmasıyla Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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