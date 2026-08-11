Taksinin Çarptığı Anne ve Kızı Yaralandı
Beyşehir'de yol geçerken taksinin çarptığı anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 10 yaşındaki kızı, taksinin çarpması sonucu yaralandı.
Mevlana Caddesi'nde, Karayolları 36. Şube Şefliği mevkisinde, G.G. idaresindeki 42 GBF 03 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife A. ile 10 yaşındaki kızı A.A'ya çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan anne ve kızı Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Taksinin Çarptığı Anne ve Kızı Yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?