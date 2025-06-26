Taksiyi Gasbeden İki Zanlı Tutuklandı

Osmaniye'de gasbettikleri taksiyle gittikleri ikamete tüfekle ateş açan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rehin alınan taksicinin aracının gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Zanlıların, taksiyle önüne gittikleri bir eve tüfekle ateş açtıktan sonra kaçtıkları belirlendi.
Olay yerinin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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