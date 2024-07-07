Talas Belediyesi Okullarda Hijyen ve Temizlik Çalışması Başlattı

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Talas Belediyesi, ilçe genelindeki okullarda detaylı hijyen ve temizlik çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler ilçe genelindeki 53 eğitim kurumunun tamamında çevre temizliği yapmaya başladı.

Okulların kazan daireleri başta olmak üzere lavabo ve sınıflarda yapılan ilaçlama ile öğrencilerin temas edeceği yerler hijyenik hale getiriliyor.

Ayrıca muhtemel haşerata karşı da ilaçlama yapılıyor.

Çalışmalarda 15 personelin yanı sıra 2 arozöz, 2 süpürme aracı, basınçlı yıkama aracı ve kepçe kullanılıyor.