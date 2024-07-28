Talas Belediyesi Parkları Çocukların Kitap Okuma Mekanlarına Dönüştürüyor - Son Dakika
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Talas Belediyesi Parkları Çocukların Kitap Okuma Mekanlarına Dönüştürüyor

Talas Belediyesi, Atatürk Bulvarı Dedeoğlu Parkı'nda başlattığı uygulama ile parkları çocukların kitap okuma mekanları haline getiriyor. Talas'taki parklarda çocuklara yönelik kitap ve masal okuma etkinlikleri düzenlenecek. Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, etkinlikte çocuklara kitap okumanın önemini vurgulayarak, evinde bulunan binlerce kitaptan bahsetti ve çocukların sorularını cevapladı.

28.07.2024 12:45
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Talas Belediyesi başlattığı uygulamayla parkları çocukların kitap okuma mekanları haline getiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Bulvarı Dedeoğlu Parkı'nda başlayan uygulamayla bundan sonra Talas'taki parklarda çocuklara yönelik kitap ve masal okuma etkinliği düzenlenecek.

Dedeoğlu Parkı'nda ilki düzenlenen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çocuklarla sohbet etti.

Etkinlikte çocuklara kitap okumanın öneminden bahseden Yalçın, evinde 5 bin 500 kitap olduğunu kaydetti.

Bunların çoğunun altı çizilerek okunduğunu vurgulayan Yalçın, okumak için çalışma masasında bir, evdeki masada ise 3 kitap bulundurduğunu aktardı.

Başkan Yalçın, çocuklardan gelen soruları da cevapladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Talas Belediyesi Parkları Çocukların Kitap Okuma Mekanlarına Dönüştürüyor - Son Dakika

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