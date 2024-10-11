Talas Pati Evi İçin İşbirliği Geliştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Talas Pati Evi İçin İşbirliği Geliştirildi

Talas Pati Evi İçin İşbirliği Geliştirildi

Talas Belediyesi ve ERÜ Veteriner Fakültesi, Pati Evi için işbirliğini artırma kararı aldı.

11.10.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi arasında, Talas Pati Evi'ne ilişkin işbirliğinin artırılması kararlaştırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kanbur ile Başakpınar yolu üzerinde 15 bin metrekarelik alana kurulan ve 5 doğal mağaranın yer aldığı Pati Evi'ni ziyaret etti.

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Kanbur, kurulduğu günden bu yana Talas Pati Evi'nin destekçisi olduklarını ifade etti.

Yapım aşamasında ve hayvanlar konulduktan sonra danışmanlık hizmetinde bulunduklarını belirten Kanbur, şunları kaydetti:

"Yapılacak işlerle ilgili hep istişarelerimiz oldu. Burası Türkiye'de ilk model bir barınak. Doğal ortamda can dostlarımıza yaşam alanı sunuyoruz. Teşhis ve tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Bugün de başkanımızla birlikte buraya daha fazla nasıl katkı verebiliriz diye ziyarette bulunduk. Özellikle bilgilendirmeler ile teşhis ve tedavi yöntemleri konularında yeni işbirliği yapacağız. Bu konuyla ilgili fakültemizdeki öğretim elemanlarımızla çalışma içine girip vereceğimiz katkıları daha fazla artırmaya gayret edeceğiz."

Hayvanların sağlığını önemsediklerini belirten Başkan Yalçın da işbirliği nedeniyle Kanbur'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Talas Belediyesi, Yerel Haberler, Hayvanlar, Belediye, Erciyes, Güncel, Sağlık, Yaşam, Talas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Talas Pati Evi İçin İşbirliği Geliştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak
15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
14:56 Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm
14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
23:21 Yüzyılın kasırgası ABD’yi fena vurdu Yüzyılın kasırgası ABD'yi fena vurdu
23:20 Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu
23:06 Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki Türk derbisinde Anadolu Efes’i 83-78 yendi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki Türk derbisinde Anadolu Efes'i 83-78 yendi
22:50 PFDK’dan Beşiktaş’ın hocasına 2 maç ceza PFDK'dan Beşiktaş'ın hocasına 2 maç ceza
22:43 İsrail ordusu, Lübnan’ın kalbine bomba yağdırdı İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı
22:07 Liverpool, milli yıldıza talip oldu Liverpool, milli yıldıza talip oldu
21:46 Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı
21:41 Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu’yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 16:01:14. #1.12#
SON DAKİKA: Talas Pati Evi İçin İşbirliği Geliştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.