Talas'ta Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 1 Haziran'da Harman Mahallesi'ndeki bir parkta T.Ç. (31) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan T.Ç. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede 2 gün yoğun bakımda tedavi gören T.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.