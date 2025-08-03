Talas'ta Doğa Temizliği Yangın Riskini Azaltıyor

Talas Belediyesi ekipleri ilçede meydana gelebilecek yangın riskine karşı doğa temizliği gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, piknik alanları, park ve yerleşim yerlerine yakın riskli bölgelerde yangına sebebiyet verebilecek çöp, plastik şişe, cam şişe, dal ve kuru ot gibi yanıcı olabilecek maddelerin uzaklaştırılması amacıyla Ali Dağı 360 Yürüyüş Parkı'nda kuru ot temizliği yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaz aylarında yangın riskinin arttığını ifade ederek, ilçede gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Yalçın, yangın riskine karşı ilçenin çeşitli bölgelerinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bölgedeki vatandaşlar ise çevre temizliği gerçekleştiren ekiplere teşekkür etti.