Talas'ta Geleceğin Vizyonu Çalıştayı

21.04.2026 16:28
Talas Belediyesi, 'Türkiye Yüzyılında Talas'ın Vizyonu' çalıştayını 24-25 Nisan 2026'da düzenleyecek.

Talas Belediyesi, ilçenin geleceğini bilimsel veriler ve ortak akıl çerçevesinde şekillendirmek amacıyla "Türkiye Yüzyılında Talas'ın Vizyonu" çalıştayı düzenleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleriyle hazırlanan çalıştay, 24-25 Nisan 2026 tarihlerinde Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Talas'ın geçmişini, bugününü ve geleceğini bütüncül bir bakış açısıyla ele almayı hedefleyen çalıştayda kentin kültürel, sosyal ve mekansal gelişimi çok yönlü değerlendirilecek.

Alanında uzman akademisyenler, yerel yöneticiler ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek programda, Talas'ın vizyonuna yön verecek önemli başlıklar masaya yatırılacak.

Çalıştayın açılışında, mesleğinde 42 yılı geride bırakan gazeteci Doğan Koca'nın Talas'ın önemli yapılarından ilham alarak hazırladığı "Tarihi Kapılar" fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluşacak.

Çalıştayın ilk gününde "Dün" teması ele alınırken, ikinci gün "Bugün" ve "Yarın" başlıklarıyla devam edecek oturumlarda Talas'ın gelişim süreci kapsamlı şekilde analiz edilecek.

Programın sonunda ise hazırlanacak sonuç bildirgesi ile ortaya çıkan fikirler somut bir yol haritasına dönüştürülecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çalıştayın ortak aklın ve istişarenin en güzel örneklerinden biri olacağını, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ilçeyi daha ileriye taşımak için tüm paydaşlarıyla birlikte hareket ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA

