Talas\'ta Gezici Kanser Tarama Aracı 9 Bin Kişiyi Taramada Bulundu

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Talas Belediyesinin "Gezici kanser tarama aracı"nda geçen yıl 9 bin 496 kişiye tarama yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas Belediyesinin "Erken teşhis hayat kurtarır" anlayışından yola çıkarak sağlık hizmetine kazandırdığı aracı İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildi.

Yaklaşık 2 yıl önce seferlerine başlayan araç, uzman ekiplerle kırsal mahallelerde kanser taraması yaparak hastalığın erken teşhisine olanak sağlıyor.

Gezici kanser tarama aracında 2024 yılında 4 bin 996'sı mamografi olmak üzere 9 bin 496 test yapılırken, araca muayene olmaya gelen Fatma Çalışır, sunulan hizmetten dolayı memnun olduğunu ifade etti.

Vatandaşlardan Kezban Kuyak ise verilen hizmette emeği geçenlere teşekkür etti.