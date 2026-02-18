Talas\'ta Hizmet Kalitesi Toplantısı

Talas'ta kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve kaliteli sunulması amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyenden yapılan açıklamaya göre, Başkanlık Toplantı Salonu'nda Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilçenin altyapı ve üstyapı hizmetlerine ilişkin konular ele alındı.

Toplantıda, kurumlararası koordinasyonun güçlendirilmesi, mevcut hizmetlerin verimli yürütülmesi ve vatandaş memnuniyetinin artırılması başlıkları konuşuldu.

Toplantıda özellikle altyapı çalışmalarında eş zamanlı planlama, saha uygulamalarında koordinasyon ve vatandaşlara sunulan hizmetlerde hızla kalite standartlarının yükseltilmesi konularında görüş birliğine varıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, kurumlararası işbirliğinin önemine değinerek, "Değerlendirme toplantısında, ilçemiz ve kurumlarımızın hizmet kalitesini artırmaya yönelik önemli konuları ele aldık. Ortak akıl ve işbirliğiyle Talas'ımız için daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi Genel Müdürü Ahmet Emin Kilci, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yavuz Çağan, belediye başkan yardımcıları ve ilgili müdürler katıldı.