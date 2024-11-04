Talas\'ta Okullarda Hijyen Çalışması

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Talas Belediyesinin ilçe genelindeki okullara yönelik yaptığı temizlik çalışması devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas genelindeki 59 eğitim kurumunda belediye ekipleri, okullarda hijyen çalışması gerçekleştiriyor.

İki ekip halinde yürütülen çalışmalarda bahçeler başta olmak üzere kazan daireleri de dahil edilerek lavabolar, tuvaletler, kapılar, koridorlar ve sınıflar ile okulun her noktası temizlenip dezenfekte ediliyor.