Talas'ta otobüslere kurulu 2 gezici müze, yaklaşık 30 bin öğrenciye ulaştı

17.03.2026 11:40
Talas Belediyesinin otobüslere kurulu "Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Gezici Müzesi" ile "Tıpkı Basım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Gezici Müzesi", ramazan ayı boyunca ilçedeki 22 okulda yaklaşık 30 bin öğrenciye ulaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, milli tarih bilincini ve manevi değerleri gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan gezici müzeler, tarihi ve kültürel mirası öğrencilerle bir araya getirdi.

Ramazan ayında Talas Şehit Mahmut Yıldırım Anadolu Lisesi'nden başlayan gezici müze turu, Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi'nde sonlanırken, öğrenciler Çanakkale ruhunu anlatan tarihi objeleri ve Osmanlı döneminde yazılmış Kur'an-ı Kerim nüshalarının tıpkı basımlarını inceledi.

Öğrenciler, müze görevlilerinin anlatımları eşliğinde hem Çanakkale ruhunu hem de İslam medeniyetinin kültürel zenginliğini yakından tanıma imkanı buldu.

Gezici müzeler, ilçedeki 22 okulda yaklaşık 30 bin öğrenciye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gezici müzelerin özellikle gençler için önemli bir kültürel eğitim çalışması olduğunu belirterek, "Amacımız yalnızca bir sergi açmak değil, tarihimizin ruhunu, ecdadımızın fedakarlığını ve medeniyetimizin değerlerini gençlerimize hissettirmektir. Çanakkale ruhu ve mukaddes emanetler, gençlerimizin kalbinde yer buldukça geleceğe daha güçlü bakacağız. Bu gezici müzelerle milli ve manevi değerlerimizi öğrencilerimizin ayağına götürdük." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 12:24:44. #7.13#
