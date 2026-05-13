Talas'ta TÜBİTAK Bilim Fuarı Açıldı

13.05.2026 14:39
Talas'ta düzenlenen TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı, 16 proje ile öğrencilere bilim şöleni sundu.

Kayseri'nin Talas ilçesindeki 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu'nda, "TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı" düzenlenen törenle açıldı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen fuarın açılışına, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, okul müdürü Erol Sarı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Memiş, yapılan eserler hakkında stantları gezerek öğrencilerden bilgi aldıklarını ifade etti.

Öğrencilerin değerli eserler ortaya koyduğunu anlatan Memiş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Proje yürütücüsü ve fen bilimleri öğretmeni Ahmet Sağnak ise TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı kapsamında 16 projenin kabul gördüğünü söyledi.

Fen bilimleri, edebiyat, matematik, teknoloji tasarım ve bilişim teknolojileri alanında projelerin sergide yer aldığını belirten Sağnak, "Maarif modeli kapsamında araştıran, sorgulayan ve üreten bireyler yetiştirmek adına fuarımız burada katkı sağlayacaktır. Sergimiz 2 gün boyunca açık kalacak. Öğrencilerimize ve velilerimize burada bilim şöleni yapmak adına bizler hazırız." diye konuştu.

Kaynak: AA

