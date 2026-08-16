Talas'ta Yangın Eğitimi Verildi

Talas Belediyesince, Teknik Birimler Şantiyesi'nde görev yapan personele, yangınlara karşı bilinç ve müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mevlana Mahallesi'ndeki şantiyede gerçekleştirilen eğitime, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile belediyenin park ve bahçeler, makine ikmal, temizlik işleri ve ulaşım hizmetleri müdürlüklerinde görev yapan işçiler katıldı.

Eğitimde personele, yangınların çıkış nedenleri, yangın anında yapılması gerekenler, doğru müdahale yöntemleri ve söndürme ekipmanlarının kullanımı hakkında bilgi verildi.

Eğitimin uygulamalı bölümünde ise personel, yangın söndürme ekipmanlarını doğru ve güvenli şekilde kullanmayı öğrendi.