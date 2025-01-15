Talat Sait Halman Çeviri Ödülü 2024 Finalistleri Açıklandı - Son Dakika
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Talat Sait Halman Çeviri Ödülü 2024 Finalistleri Açıklandı

İKSV, Talat Sait Halman Çeviri Ödülü 2024'te finale kalan 5 çevirmeni duyurdu, ödül şubatta açıklanacak.

15.01.2025 14:53
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İstanbul Kültür Sanat Vakfınca (İKSV), nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla, 10 yıl önce vefat eden Talat Sait Halman anısına başlatılan "Talat Sait Halman Çeviri Ödülü 2024" değerlendirmelerinde, 5 çevirmen finale kaldı.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Bengi de Sa Matos Paixao, Jose Eduardo Agualusa çevirisi "Bukalemunlar Kitabı", Şirin Erkan Leitao, Mohammed Mbougar Sarr çevirisi "İnsanların En Gizli Hatırası", Çağdaş Gümüşoluk, Richard Ford çevirisi "Kanada", Banu Karakaş, Camila Sosa Villada çevirisi "Kötü Kızlar", Ali Volkan Erdemir ise Kenzaburo Oe çevirisi "Suda Ölüm" kitabıyla finale kalan isimler oldu.

Seçici kurul tarafından belirlenecek yapıtın çevirmenine 60 bin lira nakit desteği sağlanacak. Ödülün sahibi, şubatta açıklanacak.

Başkanlığını yazar Doğan Hızlan'ın üstlendiği "Talat Sait Halman Çeviri Ödülü" seçici kurulu, yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay, Ayşe Sarısayın, Yiğit Bener ve Kaya Genç'ten oluşuyor.

Ödül, bugüne dek Siren İdemen, Ahmet Arpad, Fuat Sevimay, Ülker İnce, Gökhan Sarı (Jüri Özel Ödülü), Ebru Erbaş, Kamil Kayhan Yükseler, Erdem Kurtuldu, Süleyman Doğru, Zafer Ceylan ve Regaip Minareci'ye sunulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Talat Sait Halman Çeviri Ödülü 2024 Finalistleri Açıklandı - Son Dakika

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