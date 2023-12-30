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Taliban, BM'nin Afganistan'a özel temsilci atama kararını eleştirdi - Son Dakika
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Taliban, BM'nin Afganistan'a özel temsilci atama kararını eleştirdi

Taliban yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Afganistan'a kıdemli özel temsilci atanmasını talep eden kararını eleştirerek, memnuniyetsizliğini dile getirdi. Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, BM'nin Afganistan'a özel temsilci atamasının gereksiz olduğunu belirtirken, önceki özel temsilcilerin çatışmaları çözemediğini ve sorunları daha da kötüleştirdiğini savundu. Afganistan yönetimi, BM'nin Afganistan ile ilgili kararlarında gerçekleri göz önünde bulundurmasını istedi.

Taliban, BM\'nin Afganistan\'a özel temsilci atama kararını eleştirdi
30.12.2023 - 19:05,
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Taliban yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Afganistan'a kıdemli özel temsilci atanmasını talep eden kararını eleştirerek, memnuniyetsizliğini duyurdu.

Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi, konuyla ilgili X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

BM Afganistan Yardım Misyonu'nun (UNAMA) halen aktif olarak faaliyet yürüttüğünü belirten Belhi, BM'nin Afganistan'a özel temsilci atamasına yönelik kararının "gereksiz" olduğunu kaydetti.

Belhi, Afganistan'da görev yapan önceki özel temsilcilerin, çatışmaları çözemediği gibi "yabancıların çözüm yollarını" uygulayarak sorunları daha da kötüleştirdiğini savundu.

Afganistan yönetiminin dini, kültürel ve ulusal inançlar ile çıkarlara dayalı olacağını belirten Belhi, BM'nin Afganistan ile ilgili kararlarında "gerçekleri" göz önüne almasını istedi.

Belhi, kararın "Afganistan ile koordineli şekilde daha fazla uluslararası angajmanın ele alınması gerektiğini" vurgulayan kısmından ise memnuniyet duyduklarını belirtti.

BMGK dün, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, Afganistan'a kıdemli özel temsilci atamasını talep eden bir kararı Rusya ve Çin'in çekimser oylarına karşı 13 oyla kabul etmişti.

Kararda, Genel Sekreter'in, Afganistan'a Kıdemli Özel Temsilci ataması talep edilirken, söz konusu kişinin insan hakları ve toplumsal cinsiyet konularında deneyimli olması gerektiği vurgulanmıştı.

Kaynak: AA
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