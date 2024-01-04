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Talihsiz karabatak köpekten kaçtı, balıkçı ağlarından kaçamadı - Son Dakika
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Talihsiz karabatak köpekten kaçtı, balıkçı ağlarından kaçamadı

Karadeniz'de bir karabatak, bir köpek tarafından dakikalarca kovalandıktan sonra balıkçı ağlarına takıldı. Bir vatandaşın buz gibi suya girerek karabatağı kurtarmasıyla olay sona erdi. Karabatağı kurtaran vatandaş, saldırı sonucunda yaralandığını ancak karabatağı kurtarmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Talihsiz karabatak köpekten kaçtı, balıkçı ağlarından kaçamadı
04.01.2024 - 23:39,
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Talihsiz karabatak köpekten kaçtı, balıkçı ağlarından kaçamadı

SAMSUN - Karadeniz'de yüzen karabatağı bir köpek dakikalarca suda yüzerek kovaladı. Sonunda pes eden köpekten kurtulan karabatak bu seferde balıkçı ağlarına takıldı. O sırada bir vatandaş buz gibi suya girerek karabatağı ağlardan kurtardı.

Atakum ilçesi İncesu mevkiinde yaşanan olayda bir karabatak önce karada daha sonrada denizde aynı köpek tarafından dakikalarca kovalandı. Köpeğin pes etmesiyle kurtuldum sanan karabatak bu kez de balıkçı ağlarına takılarak kurtarılmayı bekledi. O sırada bir vatandaş denize girerek karabatağı kurtardı. Karabatağı kurtaran vatandaş Olgun Aydoğan, "Karabatak burnumu, kulağımı ısırdı. Telefonum da su aldı. Her yerim ıslandı ama kurtardım" dedi.

Kaynak: İHA
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