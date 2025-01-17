Tamil Nadu'da 200'den Fazla Deniz Kaplumbağası Ölü Bulundu - Son Dakika
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Tamil Nadu'da 200'den Fazla Deniz Kaplumbağası Ölü Bulundu

Chennai sahillerinde 200'den fazla kaplumbağa kıyaya vurdu; boğulma belirtileri tespit edildi.

17.01.2025 20:17
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Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde, yıl başından bu yana 200'den fazla ölü deniz kaplumbağasının kıyıya vurduğu bildirildi.

The Times of India gazetesinin haberine göre, Tamil Nadu'nun Chennai kentindeki sahiller, nesli tükenme tehlikesi altındaki zeytin yeşili deniz kaplumbağasının önemli bir üreme alanı olarak biliniyor.

Deniz kaplumbağalarının korunması için çalışan gönüllüler, her yıl kıyıya vuran deniz kaplumbağası sayısının 100 ila 200 olduğunu ancak bu sayının yıl başından bu yana 200'ü aştığını açıkladı.

Kıyıya vuran deniz kaplumbağalarını inceleyen gönüllüler, çoğunda gözlerin ve boynun şişmesi gibi boğulma belirtileri olduğunu kaydetti.

Gönüllüler, deniz kaplumbağalarının her 40 ila 45 dakikada bir nefes almak için su yüzeyine çıktığını hatırlatarak su yüzeyindeyken atılan balık ağlarına takılmaları sonucunda nefessiz kalarak boğulmuş olabileceklerini ifade etti.

Bu yıl, yumurtlamak için kıyıya yuva yapan kaplumbağa sayısının az olduğunu da belirten gönüllüler, "Şimdiye kadar sadece 4 yuva bulduk ki bu sayı gerçekten endişe verici." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tamil Nadu'da 200'den Fazla Deniz Kaplumbağası Ölü Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tamil Nadu'da 200'den Fazla Deniz Kaplumbağası Ölü Bulundu - Son Dakika
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