Tamil Nadu'da Tata Electronics'in atık su tankında 3 işçi zehirli gazdan öldü - Son Dakika
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Tamil Nadu'da Tata Electronics'in atık su tankında 3 işçi zehirli gazdan öldü

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Tamil Nadu'da Krishnagiri'deki Tata Electronics iPhone parçaları fabrikasında atık su tankını temizleyen en az 3 işçi zehirli gaz soluması sonucu öldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken yetkili Dinesh Kumar, tesiste gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını söyledi.

YENİ DELHİ, 10 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde bulunan Tata Electronics iPhone parçaları fabrikasındaki atık su depolama tankını temizleyen en az 3 işçi, zehirli gaz solumaları sonucu hayatını kaybetti.

Polis yetkililerinin salı günü yaptığı açıklamaya göre olay, pazartesi günü Tamil Nadu eyaletinin başkenti Chennai'nin yaklaşık 291 kilometre batısında Krishnagiri bölgesindeki tesiste meydana geldi. Fabrikanın nanofiltrasyon besleme tankında çalışan işçilerin gaz zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiğinden şüpheleniliyor.

Bir polis yetkilisi, "Dün akşam 3 işçi, temizlik çalışmaları için Tata Electronics'e ait tesisin atık su arıtma tankına girdi. İşçilerin zehirli gaz soluyarak bayıldığı bildirildi. Tanktan derhal çıkarılan işçiler ambulansla Hosur'daki özel bir hastaneye kaldırıldı, ancak doktorlar 3 işçinin de hastaneye ulaşmadan hayatını kaybettiğini açıkladı" dedi.

Haberlere göre işçiler, tesiste iki ayda bir gerçekleştirilen temizlik işleri için Nelco adlı özel şirket üzerinden istihdam edilmişti.

İşçilerin cansız bedenleri otopsi işlemleri için yerel bir hastaneye sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Üst düzey yerel yetkili Dinesh Kumar, The New Indian Express gazetesine yaptığı açıklamada, ölümlere ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi talimatı verdiğini söyledi.

Kumar, arıtma tesisindeki çalışmalar sırasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını belirtti.

Kumar, öncelikle işçilerden birinin tankın içine bakmaya çalışırken gazı soluyup bayıldığını, ardından tanka giren 2 işçinin daha bilincini kaybettiğini ifade etti. Olaya tanıklık eden dördüncü bir işçi ise durumu yetkililere bildirdi.

Haberlere göre, tesiste farklı vardiyalarda 1.500'den fazla personel görev yapıyor.

Kaynak: Xinhua
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