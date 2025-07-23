Tangerang\'da Otomobil Fuarı

TANGERANG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Banten eyaletine bağlı Tangerang kentinde düzenlenen 2025 Gaikindo Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'nın özel medya gününde Çinli otomobil markaları ziyaretçilerin ilgisini topladı.
Endonezya Kongre ve Sergi Merkezi'nde 32'ncisi düzenlenen fuar, 24 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.
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