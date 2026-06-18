Tanju Özcan Cinsel Saldırı Suçlamasıyla Tutuklandı - Son Dakika
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Tanju Özcan Cinsel Saldırı Suçlamasıyla Tutuklandı

Tanju Özcan Cinsel Saldırı Suçlamasıyla Tutuklandı
18.06.2026 17:26
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı. Şoförü de gözaltında.

BOLU Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Tanju Özcan, hakkındaki belediye personeli Öznur Ç.'nin (33) savcılığa verdiği ek ifadenin ardından 'Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özcan'ın şoförü Suat Ç. de tutuklandı.

Şubat ayında 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında tutuklanıp Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında yeni bir soruşturma daha başlatıldı. Özcan'ın yargılandığı 'Tehdit' ve 'Şantaj' davasında mağdur olarak yer alan Bolu Belediyesi çalışanı Öznur Ç., Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Özcan hakkında yeni iddialarda bulunup şikayetçi oldu. Öznur Ç., ek ifadesinde, Bolu Belediyesi'nde çalışmaya başladıktan yaklaşık 5-6 ay sonra Tanju Özcan'ın kendisinden hoşlandığını söylediğini öne sürüp, işten çıkarılma korkusuyla birden fazla kez Özcan'la görüştüğünü iddia etti. Öznur Ç., ilk başlarda Özcan'ın kendisini yanına oturtmaya çalıştığını ve fiziksel temasta bulunmak istediğini ileri sürerek, "Elimi tuttuğunda elini iterek odayı terk ediyordum. Bu durumlardan kimseye bahsedemedim, çünkü karşımda koskoca başkan vardı" dedi.

Öznur Ç., belediyeye giriş çıkışlarında da Tanju Özcan'ın kendisine iltifat içerikli sözler söylediğini, zamanla Özcan'ın kendisiyle birlikte olmak istediğini dile getirdiğini ve bunu kabul etmemesi halinde işten çıkarılmakla tehdit edildiğini iddia etti. Öznur Ç., söz konusu görüşmelere belediyeye ait kiralık araçlarla götürüldüğünü de söyledi. Konuyla ilgili ifade veren Tanju Özcan'ın şoförü Suat Ç. ise Öznur Ç.'yi birden fazla kez bir otele Tanju Özcan'ın yanına götürdüğünü belirtti.

Öznur Ç.'nin savcılığa verdiği ek ifadesinin ardından Tanju Özcan hakkında, 'Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmada Özcan aynı suçtan tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özcan'ın şoförü Suat Ç. ise Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Bolu Belediyesi, Tanju Özcan, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanju Özcan Cinsel Saldırı Suçlamasıyla Tutuklandı - Son Dakika

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