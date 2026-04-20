Tanju Özcan: "Yandaş Medyanın, Trollerin Sistematik Şekilde Yürüttüğü Bir İtibar Suikastının, Yalanların ve İftiraların Hedefi Oldum"
Tanju Özcan: "Yandaş Medyanın, Trollerin Sistematik Şekilde Yürüttüğü Bir İtibar Suikastının, Yalanların ve İftiraların Hedefi Oldum"

20.04.2026 16:44  Güncelleme: 17:44
Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yandaş medyanın sistematik iftiralar ve algı operasyonları yürüttüğünü belirtti. Cezaevindeyken gerçeklerin ortaya çıkacağına inandığını ifade etti ve Türk halkından sabırlı olmalarını istedi.

(ANKARA) - Tutuklanmasının ardından Bolu Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Tanju Özcan, "Yandaş medyanın, trollerin sistematik şekilde yürüttüğü bir itibar suikastının, yalanların, iftiraların ve algı operasyonlarının hedefi oldum. Şu an cezaevindeyim. Elim kolum bağlı şekilde, hakkımda ortaya atılan iftiralara anında cevap veremiyorum. Ancak bir kez daha ifade ediyorum; gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır. Türk halkından tek isteğim bu kirli oyunlara ve itibar suikastlarına inanmamaları, gerçeklerin ortaya çıkacağı günü sabırla beklemeleridir" dedi.

Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Özcan'ın mesajı sosyal medya hesabından paylaşıldı. Özcan, "Sistematik itibar suikastının, yalan ve iftiraların hedefiyim" başlıklı mesajında şunları kaydetti:

"Şahsıma yönelik şantaj girişimleri başlar başlamaz, bu kişilerin taleplerine boyun eğmedim, korkmadım. Adaletin varlığına inanarak Bolu Adalet Sarayı'na gittim; her şeyi açık ve şeffaf bir şekilde anlattım, ilgili şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundum. Bir hukukçu olarak kendimi suçlu hissetseydim, yargıya gidip kendimi ihbar etmezdim. Şantaja boyun eğer, istenilenleri yaparak konuyu kapatmayı tercih ederdim. Ancak ne yazık ki 'yargının güvenilirliği' konusunda yanılmışım… Cezaevine girmemin hemen ardından, bu davayla ilgili asılsız haberler yandaş medya aracılığıyla, yargı eliyle servis edildi. Yetmedi; müşteki (şikayetçi) olduğum davada sanık durumuna düşürüldüm."

"Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır"

Şantajcıların akıl ve vicdan sınırlarını zorlayan çirkin iftiralarına maruz bırakıldım. Kısacası yandaş medyanın, trollerin sistematik şekilde yürüttüğü bir itibar suikastının, yalanların, iftiraların ve algı operasyonlarının hedefi oldum. Şu an cezaevindeyim. Elim kolum bağlı şekilde, hakkımda ortaya atılan iftiralara anında cevap veremiyorum. Ancak bir kez daha ifade ediyorum; gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır. Türk halkından tek isteğim bu kirli oyunlara ve itibar suikastlarına inanmamaları, gerçeklerin ortaya çıkacağı günü sabırla beklemeleridir. Hepinizi çok seviyorum."

Kaynak: ANKA

Tanju Özcan, Güncel, Medya

17:50
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebi
Fenerbahçe'nin Konyaspor maç kadrosunda beklenmedik eksik
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
