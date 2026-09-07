Tanju Özcan ve 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi - Son Dakika
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Tanju Özcan ve 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Tanju Özcan ve 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi
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Bolu'da görülen davada mahkeme, tutuklu sanıklar Tanju Özcan ve 3 kişinin tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşmada fenalaşan Özcan, sağlık sorunları nedeniyle savunmasını güçlükle yaparken, duruşma 19 Ekim'e ertelendi.

TANJU ÖZCAN VE 3 SANIĞIN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Öğle saatlerinde verilen aranın ardından devam edilen duruşmada savcı mütaalasını sundu. Savcı, adli kontrolleri olan sanıkların adli kontrol tedbirinin devam etmesi ve tutuklu sanıkların da tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti. Sanık avukatları da savcının tutukluluk talebine karşı savunmalarını yaptı.

Ankara Sincan Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla savcının mütalaasına karşı savunmasını yapan Tanju Özcan, duruşma sırasında fenalaşarak baygınlık geçirdi. Özcan'ın yere yığılmasının ardından mahkeme başkanı duruşmaya bir süre ara verdi. Aranın ardından Özcan, savunmasına tekrar devam etti. Özcan, şeker ve tansiyonunun yükselmesi nedeniyle fenalaştığını ve sağlık problemlerinin olduğunu, 500 şekerle savunma yaptığını anlattı.

Mahkeme heyeti, Tanju Özcan ve 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına, adli kontrol tedbirinde olan sanıkların da adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Ekim'e erteledi.

Mutlu YUCA- Zübeyde ÖZMEN/ BOLU,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tanju Özcan ve 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi - Son Dakika

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