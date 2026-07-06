Tanju Özcan Yolsuzluk İddialarına Savunma Yaptı - Son Dakika
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Tanju Özcan Yolsuzluk İddialarına Savunma Yaptı

06.07.2026 15:51
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Tanju Özcan, yolsuzluk iddialarına karşılık 178 sayfalık iddianamede suçlamaları reddetti.

TANJU ÖZCAN SAVUNMA YAPTI

Verilen öğle arasının ardından Tanju Özcan savunmasını yaptı. Özcan, 178 sayfalık iddianamede, kendisine menfaat sağladığına yönelik tek bir ifadenin yer almadığını belirterek, "Bana atfedilen yolsuzluksa kendime ve yakınlarıma menfaat sağlamış olmam gerekiyor. 178 sayfalık iddianameyi didik didik ettim. Şimdi burada iddianamemin 178 sayfasında ben Tanju Özcan şu eylemde kendisine şu kadar yakınlarına çocuklarına menfaat sağlamış ibaresini göremedim. Kamu kaynakları cebe indirmeden yolsuzluk olmaz. Kamunun veya belediyenin hangi işlem ve ihalesinde usulsüzlük var? Ben iddianamede bu soruların cevabını bulamadım. MASAK raporu iddianamede yok. Titizlikle saklanan bir MASAK raporu var. Belediyenin imar uygulamalarından Tanju Özcan kendine veya başkasına menfaat sağlamış iddiası var mı? BOLSEV Vakfı paralarını yakınlarına veya cebime indirmişim iddiası var mı, bu da yok. Tüyü bitmemiş yetimin bir kuruşunu cebime indirmemişim. Cebime indirdiğimiz para yok niye yargılanıyoruz" dedi.

BOLSEV'İN KURULUŞ AMACINI ANLATTI

Savunmasında BOLSEV Vakfının kuruluş amacını anlatan Özcan, şunları söyledi:

"Vakıf kurmuşsun, öğrencilere burs vermek, huzurevi yapmak istemişsin, yaşlılara tekerlekli sandalye almak istemişsin. Buna kaynak bulmak için zenginleri zorlamışsınız iddiaları var. Bu soygun hırsızlık haberleri yapılmasın. Bolulular bu adamı 6 kez seçmişsiniz. Ne yapmış? Zenginden alıp fakire vermiş. İçim sızlıyor. Adaletin, olan güvenin sarsılmasının nedeni, bazı Cumhuriyet savcılarının uygulamaları. Ben AK Parti'li belediye başkanı olsaydım yemin ediyorum bırakın tutuklanmayı, yılın belediye başkanı ödülünü alırdım. O yüzden adalet önünde kendimi eşit hissetmek istiyorum. Bir yandan çok mutluyum. 40 günlükken kucağıma getirdi, '2 milyon dolar para bulunmazsa çocuk ölecek' dediler. 2 milyon dolar parayı topladık ve çocuk iyileşti. Ne için yaptık? Allah rızası için yaptık. Boluspor seçimi oluyor, başkan geliyor destek istiyor. Ne diyeyim? 'Bana ne mi Boluspor'dan' diyeceğiz. Benim talihsizliğim burada. Belediye başkanı olunca 'yok' diyemiyorsunuz. Bu görevde insanlar sizi nüfusunuzu kullanmaya mecbur bırakıyor."

MÜTEAHHİTTEN VAKFA ZORLA PARA ALINDI İDDİASI

Bolu'da müteahhit olan Nazmi Güzel'den vakıf için zorla para alındığı iddialarını da yanıtlayan Özcan, "Nazmi Güzel'i yıllar öncesinden tanırım, hiçbir zaman yakınlığım olmadı. 2025 yılının ilk aylarında beni ziyarete geldi. 5'inci katta çalışıyordum. Vakıfla ilgili çalışma yapıyoruz diye söyledik. 'Biz de Bolu'da iş yapıyoruz, üzerimize düşeni yapalım' dedi. 'Boluspor için daha önce istedik, vermedin' dedik. Biz onunla rakam konuşmadık. Ali Sarıyıldız aradı. '1,5 milyonluk çek verdi' dedi. 'Nazmi Güzel reklam sözleşmesi yapmıyor' dedi. 'O zaman parasını iade edin' dedim. Bu adamın parasını Ali Sarıyıldız'a ne yapıp edip göndermesini söyledim. Gözaltına alınmadan 2 gün önce benim yanıma Cihan Tutal ile birlikte geldi. '1,5 milyonluk reklam vermişsin sözleşme yapmamışın, git Ali Sarıyıldız'a, IBAN ver paranı iade edeceğiz, seninle çalışmak istemiyoruz' dedim. Şark kurnazı bir adam Nazmi Güzel. Savcı da dememiş ki belediyede hangi işin yürümedi? Belediye ile ilgili adamın işi yok. Biz tutuklanınca olmayacak iftiralar atıyor. Hiç bu kadar rahat iftira atan adam görmedim. Nazmi Güzel'in eşi hukuk fakültesini bitirmiş, belediyede hukuk biriminde çalışmak istedi. 'Hiç avukatlık yapmamış birine bu görevi veremem' dedim. 'Şımarıkça taleplerle bana gelme' diye de kendisine söyledim" diye konuştu.

Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Tanju Özcan, Belediye, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanju Özcan Yolsuzluk İddialarına Savunma Yaptı - Son Dakika

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