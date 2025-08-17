Tanker Devrildi, Şoför Yaralandı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde şarampole devrilen tankerin şoförü Mehmet B. (38) yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Mehmet B. (38) yönetimindeki 33 DID 59 plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mehmet B., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.