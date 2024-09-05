Mersin\'de Tankerden Kurtarılan Kedi Tedavi Altına Alındı

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MERSİN'de tankerin motor kısmına sıkışan kedi şoförün dikkati sayesinde kurtarıldı.

Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Mahallesinde 33 DAF 19 plakalı tankerin şoförü akaryakıt istasyonunda motor kısmından sesler geldiğini fark etti. Sesin geldiği noktayı kontrol eden şoför, sıkışmış kediyi gördü. Şoförün haber vermesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler tarafından çıkartılan kedi, veteriner ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,