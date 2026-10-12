Tanrıkulu, Diyarbakır trafiği için Karayolları ve DİSKİ'yi açıklamaya çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tanrıkulu, Diyarbakır trafiği için Karayolları ve DİSKİ'yi açıklamaya çağırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tanrıkulu, Diyarbakır trafiği için Karayolları ve DİSKİ\'yi açıklamaya çağırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Seyrantepe-400 Evler arasındaki yolun çalışma nedeniyle kapatılmasının trafiği yoğunlaştırdığını söyledi. Çalışmanın planı, süresi ve alternatif güzergahların kamuoyuyla paylaşılması için Karayolları ve DİSKİ'ye çağrı yaptı.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Seyrantepe Kavşağı ile 400 Evler Kavşağı arasındaki yolun çalışmalar nedeniyle kapatılmasının kent trafiğinde yoğunluğa neden olduğunu belirterek; çalışma planı, süresi ve alternatif güzergahların kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da trafik çilesinin yeniden başladığını söyledi. Seyrantepe Kavşağı'ndan 400 Evler Kavşağı'na kadar uzanan yolun dün akşam çalışmalar nedeniyle kapatıldığını gördüklerini belirten Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Çalışmanın yaklaşık bir ay süreceği ifade ediliyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve DİSKİ yetkilileriyle görüştüm. Şu anda Ofis Kavşağı yakınındayım. Dicle Üniversitesi'ne ulaşımı sağlayan alternatif yollardan biri olan bu güzergahta trafik buraya kadar sıkışmış durumda. Seyrantepe yolu da aynı şekilde yoğun ve tıkalı. Üstelik bugün daha ilk gün. Sürücüler, yolun kapalı olduğunu bilmeden bu güzergahlara yöneliyor ve trafik içinden çıkılmaz bir hal alıyor."

"BU SORULARIN YANITLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILMALI"

Dicle Köprüsü'nün kentin doğu ve kuzeydoğu yönündeki ulaşımı açısından önemli bir güzergah olduğunu belirten Tanrıkulu, şöyle devam etti:

"Diyarbakır'ı doğuya ve kuzeydoğuya bağlayan tek köprü Dicle Köprüsü. Burası yalnızca şehir içi ulaşım açısından değil; Siirt'e, Van'a ve İran'a ulaşım açısından da önemli bir güzergah.

Böylesine kritik bir ulaşım aksında yapılacak çalışmanın trafiğin yoğun olduğu, okulların ve üniversitelerin açıldığı, sonbahar koşullarının yaşandığı bu dönemde değil, trafik yoğunluğunun daha az olduğu yaz aylarında planlanması gerekirdi.

Karayolları Bölge Müdürlüğü'nü, Karayolları Genel Müdürlüğü'nü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı ve DİSKİ yetkililerini halkı bilgilendirmeye davet ediyorum. Çalışma neden bu dönemde başlatıldı? Ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Çalışma süresince hangi alternatif güzergahlar kullanılabilecek? Bu soruların yanıtları açık ve anlaşılır biçimde kamuoyuyla paylaşılmalıdır."

"HALK BU TRAFİK ÇİLESİNİ YAŞAMAK ZORUNDA DEĞİL"

Seyrantepe Kavşağı'ndaki trafik yoğunluğuna da dikkati çeken Tanrıkulu, Seyrantepe Kavşağı'ndan Dicle Üniversitesi'ne, şehrin doğusuna ve kuzeydoğusuna uzanan güzergahın tamamen tıkandığını ifade etti.

Tanrıkulu, "Diyarbakır halkı bu trafik çilesini yaşamak zorunda değil. Karayolları'nı ve DİSKİ'yi bir kez daha açıklama yapmaya, halkı bilgilendirmeye ve gerekli önlemleri almaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
MilletvekiliYeni PartiDiyarbakırPolitikaUlaşımGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ordu taarruza geçti Husilere eş zamanlı 1732 operasyon Ordu taarruza geçti! Husilere eş zamanlı 1732 operasyon
Milyoner’de sürpriz ayrılık Oktay Kaynarca’nın yerine bakın kim geldi Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi
Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor 73 yıllık hikaye bitti Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
7.7’lik depremin ardından tepki çeken paylaşım 7.7'lik depremin ardından tepki çeken paylaşım
Dolarda 18 ay sonra bir ilk Dolarda 18 ay sonra bir ilk
11:44
Geliyorlar İşte Barcelona’nın Galatasaray kadrosu
Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
11:25
Umreciler uçuşa hazırlanırken havalimanına füze yağdı
Umreciler uçuşa hazırlanırken havalimanına füze yağdı
11:21
Azerbaycan’da başörtüsü krizi büyüyor
Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor
10:56
Veliaht Prens’i korku sardı Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı
Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı
10:35
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
10:20
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 11:51:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Tanrıkulu, Diyarbakır trafiği için Karayolları ve DİSKİ'yi açıklamaya çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei