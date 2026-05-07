İbb Davası'nda 34. Gün... Sezgin Tanrıkulu: "İddianamenin Gövdesini Oluşturan İddialar Tamamen Dayanıksız"

07.05.2026 14:39  Güncelleme: 15:03
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İBB davasında Cebeci Maden Sahası'na ilişkin iddianamelerin dayanıksız olduğunu savundu. Dönemin valisi ve Sultangazi Belediyesi'nden alınan izinlerin belgelerle ortaya çıktığını vurgulayan Tanrıkulu, siyasi bir soruşturma yapıldığını belirtti.

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İBB davasında Cebeci Maden Sahası'na ilişkin iddianamelerin dayanıksızlığının yapılan savunmalarla ortaya konduğuna işaret ederek, "İznin dönemin valisi tarafından verildiği, döküm sahasıyla ilgili onayın Sultangazi Belediyesi'nden çıktığı ortaya çıktı. İddianamenin ana gövdesini oluşturan iddialar, bugüne kadarki iddialar gibi tamamen dayanıksız" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İBB davasını izlemek için bulunduğu Silivri'de ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Duruşmada, "Cebeci Maden Sahası'na kaçak hafriyat dökümü yapılarak kamu zararına neden olunduğu" iddiasının, bu iddianamenin ana gövdesini oluşturduğunu belirten Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Sonuçta yapılan savunmalar, ortaya konulan deliller, bu iddianın ne kadar dayanıksız olduğunu ortaya koydu. Bununla yargılanan şüpheli henüz yakalanmamış, firari aranıyor. Onun CHP'li belediyelerin dışında asıl odağının Adalet ve Kalkınma Partisi olduğu ortaya çıktı bir kez daha. Her gün bize küfreden, manşet atan bir yayın organına ne kadar büyük bir yardımda bulunduğu, yine şu anda bakan olan bir bakanın seçim kampanyasına büyük yardımlarda bulunduğu belgelerle ortaya çıktı. AKP'li belediyelere büyük yardımlarda bulunduğu, o iznin, dönemin valisi tarafından verildiği, döküm sahasıyla ilgili onayın Sultangazi Belediyesi'nden çıktığı ortaya çıktı. İddianamenin ana gövdesini oluşturan iddialar, bugüne kadarki iddialar gibi tamamen dayanıksız."

Dertleri hukuka uygun bir yargılama yapmak değil, siyasi bir soruşturmayla, cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu siyasetin dışına itmek ve CHP hakkında da bir kurumsal algı oluşturmak. Ama izleyenler görüyorlar, sonuçta bu iddianame tümüyle yalana dayalı, dayanaksız hukuka aykırı delillerle ikame edilmiş bir sayfa yığınından başka bir şey değil. Hiç kimse endişe etmesin, biz buradayız. Adaleti bir gün mutlaka gerçekleştireceğiz. Hukuk dışı uygulamaları yapanlardan da hukuk kuralları içinde hesap soracağız."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, İstanbul, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
