Tanrıkulu\'na göre Diyarbakır pazarı boş, enflasyon düşmüyor, esnaf şikayetçi

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, enflasyon rakamlarına ilişkin"Enflasyon düşmüyor. Rakamlar ortada. İnsanlar alışveriş yapamıyor. Pazar boş. Rakamlar da bunu gösteriyor. Esnaf şikayetçi. Her geçen gün daha az kazanıyor, daha az satış yapıyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ait enflasyon rakamlarını duyurdu. TÜİK, eylül ayında enflasyonun aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 olduğunu açıkladı.

Enfasyon rakamını Diyarbakır'daki bir semt pazarında değerlendiren YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, enflasyon rakamlarının düşmediğini dikkati çekerek, "Diyarbakır'da Yenişehir'de pazardayım. Yurttaşlarla, esnafla sohbet ediyorum. Herkes dertli. Bugün enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 29,73. ENAG'a göre ise yüzde 46,61. Enflasyon düşmüyor. Rakamlar ortada. Türkiye'de dört kişilik bir ailenin açlık sınırı, yani yalnızca gıda harcamaları için gereken tutar 37 bin 801 lira. Yoksulluk sınırı, yani konut ve faturalar da dahil dört kişilik bir ailenin geçinebilmesi için gereken tutar 123 bin 136 lira. Bekar bir işçinin asgari yaşam maliyeti ise 48 bin 895 lira. Peki asgari ücret ne kadar? 28 bin lira" diye konuştu.

"İNSANLAR ALIŞVERİŞ YAPAMIYOR, PAZAR BOŞ"

Yıl başında 28 bin lira olarak açıklanan asgari ücretin bugün yaklaşık 23 bin liraya düştüğünü dile getiren Tanrıkulu, "Yani işçi, yıl başından bu yana yaklaşık 5 bin lira yoksullaştı. Emeklinin aldığı maaş ise Temmuz zammıyla birlikte 23 bin 552 lira. Bugün bunun alım gücü yaklaşık 19 bin liraya düşmüş durumda. Yani emekli yoksul, işçi yoksul. İnsanlar alışveriş yapamıyor. Pazar boş. Rakamlar da bunu gösteriyor. Esnaf şikayetçi. Her geçen gün daha az kazanıyor, daha az satış yapıyor" ifadesini kullandı.

"BU DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının yanı sıra fon kriziyle ilgili de konuşan Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta, önceki hafta yaşanan borsa vurgununun ekonomiye maliyeti yaklaşık 90 milyar lira olarak ifade ediliyor. Yaklaşık 20 milyar dolar uçtu gitti. Üstelik bu kayıplar, vatandaşın yaşadığı enflasyonun hesabına dahil değil. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı kendi yandaşlarını, üyelerini, bakanlarını, eski bakanlarını, çocuklarını, bürokratlarını ve çevresindekileri zenginleştiriyor. Yandaşlarına vurgunun yolunu açıyor. Ama vatandaş pazarda yoksul. Vatandaş alışveriş yapamıyor. Esnaf siftah yapamıyor. Türkiye'de artık tercih çok açık: Bir tarafta zenginleşen küçük bir kesim, diğer tarafta her geçen gün yoksullaşan milyonlar var. Bu düzen böyle gitmez. Bu düzeni değiştireceğiz."