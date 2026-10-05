Tanrıkulu'na göre Diyarbakır pazarı boş, enflasyon düşmüyor, esnaf şikayetçi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tanrıkulu'na göre Diyarbakır pazarı boş, enflasyon düşmüyor, esnaf şikayetçi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tanrıkulu\'na göre Diyarbakır pazarı boş, enflasyon düşmüyor, esnaf şikayetçi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TÜİK'in eylül ayı yıllık yüzde 29,73'lük enflasyonunu Diyarbakır'daki semt pazarında değerlendirdi. Tanrıkulu, enflasyonun düşmediğini savunarak pazarın boş olduğunu ve esnafın şikayetçi olduğunu söyledi.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, enflasyon rakamlarına ilişkin"Enflasyon düşmüyor. Rakamlar ortada. İnsanlar alışveriş yapamıyor. Pazar boş. Rakamlar da bunu gösteriyor. Esnaf şikayetçi. Her geçen gün daha az kazanıyor, daha az satış yapıyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ait enflasyon rakamlarını duyurdu. TÜİK, eylül ayında enflasyonun aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 olduğunu açıkladı.

Enfasyon rakamını Diyarbakır'daki bir semt pazarında değerlendiren YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, enflasyon rakamlarının düşmediğini dikkati çekerek, "Diyarbakır'da Yenişehir'de pazardayım. Yurttaşlarla, esnafla sohbet ediyorum. Herkes dertli. Bugün enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 29,73. ENAG'a göre ise yüzde 46,61. Enflasyon düşmüyor. Rakamlar ortada. Türkiye'de dört kişilik bir ailenin açlık sınırı, yani yalnızca gıda harcamaları için gereken tutar 37 bin 801 lira. Yoksulluk sınırı, yani konut ve faturalar da dahil dört kişilik bir ailenin geçinebilmesi için gereken tutar 123 bin 136 lira. Bekar bir işçinin asgari yaşam maliyeti ise 48 bin 895 lira. Peki asgari ücret ne kadar? 28 bin lira" diye konuştu.

"İNSANLAR ALIŞVERİŞ YAPAMIYOR, PAZAR BOŞ"

Yıl başında 28 bin lira olarak açıklanan asgari ücretin bugün yaklaşık 23 bin liraya düştüğünü dile getiren Tanrıkulu, "Yani işçi, yıl başından bu yana yaklaşık 5 bin lira yoksullaştı. Emeklinin aldığı maaş ise Temmuz zammıyla birlikte 23 bin 552 lira. Bugün bunun alım gücü yaklaşık 19 bin liraya düşmüş durumda. Yani emekli yoksul, işçi yoksul. İnsanlar alışveriş yapamıyor. Pazar boş. Rakamlar da bunu gösteriyor. Esnaf şikayetçi. Her geçen gün daha az kazanıyor, daha az satış yapıyor" ifadesini kullandı.

"BU DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının yanı sıra fon kriziyle ilgili de konuşan Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta, önceki hafta yaşanan borsa vurgununun ekonomiye maliyeti yaklaşık 90 milyar lira olarak ifade ediliyor. Yaklaşık 20 milyar dolar uçtu gitti. Üstelik bu kayıplar, vatandaşın yaşadığı enflasyonun hesabına dahil değil. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı kendi yandaşlarını, üyelerini, bakanlarını, eski bakanlarını, çocuklarını, bürokratlarını ve çevresindekileri zenginleştiriyor. Yandaşlarına vurgunun yolunu açıyor. Ama vatandaş pazarda yoksul. Vatandaş alışveriş yapamıyor. Esnaf siftah yapamıyor. Türkiye'de artık tercih çok açık: Bir tarafta zenginleşen küçük bir kesim, diğer tarafta her geçen gün yoksullaşan milyonlar var. Bu düzen böyle gitmez. Bu düzeni değiştireceğiz."

Kaynak: ANKA
Türkiye İstatistik KurumuMilletvekiliYeni PartiDiyarbakırPolitikaEkonomiGüncelEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Portekiz 4’te 4 yaptı UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Enflasyon rakamları belli oldu Enflasyon rakamları belli oldu
Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı
Vinicius Junior öldürüldü mü Real Madrid harekete geçti Vinicius Junior öldürüldü mü? Real Madrid harekete geçti
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu Arda’yı yalnız bırakmışlar Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar
12:59
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
12:51
MASAK raporu ortaya çıktı Yasin Kol’un hesabına giren para akıllara zarar
MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabına giren para akıllara zarar
12:43
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu! Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül
12:42
Rüşvet anının görüntüsü Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
12:03
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
11:29
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30’un altına indi
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi
11:24
Fenerbahçe’ye Greenwood şoku O tekmenin bedeli çok ağır olabilir
Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! O tekmenin bedeli çok ağır olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 13:03:36. #.0.2#
SON DAKİKA: Tanrıkulu'na göre Diyarbakır pazarı boş, enflasyon düşmüyor, esnaf şikayetçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei