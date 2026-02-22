Tanrıkulu'ndan Alican Uludağ Ziyareti - Son Dakika
Tanrıkulu'ndan Alican Uludağ Ziyareti

22.02.2026 14:46
CHP'li Tanrıkulu, Metris Cezaevi'nde tutuklu gazeteci Uludağ'ı ziyaret etti, hukuksuzlukları eleştirdi.

(ANKARA)- Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Alican Uludağ'ı ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,'Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı'na dönüşmüş durumda. Türkiye'nin her yerinde, her insan aleyhine soruşturma yapma yetkilerini kendilerine görüyorlar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Alican Uludağ'ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Tanrıklulu, şunları söyledi:

"Cezaevinde gazeteci dostumuz Alican Uludağ'ı ziyaret ettim. Sağlığı iyi. Herkese selam ve sevgilerini iletti. Alican Uludağ Ankara'da gazeteci, ikametgahı Ankara'da ve yaptığı paylaşımı da Ankara'da yapmış. Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla tutuklandı. Cumhurbaşkanı nerede? O da Ankara'da. Peki soruşturma niye İstanbul'da? Hiçbir cevabı yok. Çünkü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,'Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı'na dönüşmüş durumda. Türkiye'nin her yerinde, her insan aleyhine soruşturma yapma yetkilerini kendilerine görüyorlar. Bu nedenle de Alican Uludağ'la ilgili olarak bir yıl önce yaptığı paylaşımlardan dolayı Cumhurbaşkanı'nın avukatının bir şikayeti olmamasına rağmen resen yürütülen bir soruşturmayla tutuklandı. Tamamen hukuka aykırı. Yeni mi? Değil tabii ki. Ama bu huksuzluklara bir huksuzluk daha eklendi. Şu bilinsin; bunlar hem adliyenin hafızasında, hem verdiğimiz soru önergeleriyle Meclis'in hafızasında hem de bizlerin hafızasında kayıtlı ve silinmeyecek. Bunun bilinmesini istiyorum."

Kaynak: ANKA

Tanrıkulu'ndan Alican Uludağ Ziyareti
